İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı "salgını kötü yönetmekle" suçlayarak istifa etti - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı "salgını kötü yönetmekle" suçlayarak istifa etti

20.11.2020 23:33
İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Rıza Melekzade, Sağlık Bakanı Said Nemeki'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kötü yönetmek ve çok sayıda can kaybına neden olmakla suçlayarak istifa etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla istifasını duyuran Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı Melekzade'nin istifasını doğruladı.

Melekzade, istifa mektubunda Sağlık Bakanı Nemeki'yi Kovid-19 salgınını kötü yöneterek çok sayıda can kaybına neden olmakla suçladı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığına bağlı Korona Hastalığı Danışma Konseyi Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı Ali Nobaht da Nemeki'ye tepki olarak görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Nemeki, dün yaptığı bir konuşmada Melekzade'yi "koronavirüs konusunda yanlış tahminlerde bulunmakla" suçlamıştı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 43 bini aşarken vaka sayısı 900 bine yaklaştı.

Koronavirüs, İstifa, Bakan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı'nı 'salgını kötü yönetmekle' suçlayarak istifa etti - Son Dakika


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