İran Sağlık Bakanı, ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'ne şikayet etti - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom'a gönderdiği mektupta, ABD yaptırımları nedeniyle ülkeye ilaç sokulamadığını belirtti.



ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom'a şikayet eden İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yaptırımlar nedeniyle ülkeye ilaç sokamadıklarını belirterek, "İranlılar Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi savaşının kurbanı oldular ve ABD tarafından yaptırımlara maruz kalmaktalar" ifadelerini kullandı.



ABD yaptırımları nedeniyle İran'a gerekli tıbbi malzemelerin ve ilaçların getirilemediğini vurgulayan Nemeki, "ABD, İran'a yönelik yaptırımlarının ilaç ve tıbbi malzemeleri kapsamadığını söylese de İran'ın tüm uluslararası banka ve para transfer sistemine sınırlamalar getirdi. İran'a gerekli tıbbi malzeme ve ilaçları getirtemiyoruz" ifadesini kullandı.



İran Sağlık Bakanı Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü'ne 17 Kasım 2019 tarihinde gönderdiği son mektuptan sonra durumun daha da vahimleştiğini belirterek, "Bu süre içerisinde hiçbir uluslararası kuruluştan gerekli adımları görmedik. İran'da yüzlerce çocuk MPS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmekte" ifadesini kullandı. - TAHRAN