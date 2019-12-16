İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içinden tablet şeklinde ilaç çıkmasının ardında bir komplo bulunduğuna işaret etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'na göre, Nemeki, "Ambalajlı keklerde ilaç olayı, toplumu endişeye sürüklemek ve gıda sanayisini tahrip etmek için yapılmıştır. İstihbarat ve güvenlik birimleri konuyu araştırıyor." dedi.

Söz konusu kekler nedeniyle şu ana kadar zehirlenme vakası görülmediğini dile getiren Nemeki, "Ambalajların içine tablet konulması üretim ve resmi dağıtım sonrasında meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Nemeki, ilaç tabletlerinin içeriğine dair bilgi vermedi.

Geçen günlerde, sosyal medyada, İran'ın batı ve doğu bölgelerinde bazı ambalajlı keklerin içinden hapların çıktığını gösteren fotoğraflar paylaşılmıştı.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti Sağlık Müdürü Heruz Dehkan da ünlü kek üreticisi firmalardan birinin deposunda 30 bin adet, içinde hap olan şüpheli paket ele geçirildiğini ve söz konusu deponun mühürlendiğini duyurmuştu.

İran medyasında yer alan haberlerde ayrıca, Urumiye kentinde 18 öğrencinin söz konusu kekleri yemeleri nedeniyle zehirlendikleri belirtilmişti.