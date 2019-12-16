İran Sağlık Bakanı: "Ambalajlı keklerde ilaç olayı, toplumu endişeye sürüklemek için yapılmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanı: 'Ambalajlı keklerde ilaç olayı, toplumu endişeye sürüklemek için yapılmıştır' - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı: "Ambalajlı keklerde ilaç olayı, toplumu endişeye sürüklemek için yapılmıştır"

6 saat önce

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içinden tablet şeklinde ilaç çıkmasının ardında bir komplo bulunduğuna işaret etti.

İran Sağlık Bakanı:

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bazı kentlerde, daha çok çocukların tükettiği ambalajlı keklerin içinden tablet şeklinde ilaç çıkmasının ardında bir komplo bulunduğuna işaret etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'na göre, Nemeki, "Ambalajlı keklerde ilaç olayı, toplumu endişeye sürüklemek ve gıda sanayisini tahrip etmek için yapılmıştır. İstihbarat ve güvenlik birimleri konuyu araştırıyor." dedi.

Söz konusu kekler nedeniyle şu ana kadar zehirlenme vakası görülmediğini dile getiren Nemeki, "Ambalajların içine tablet konulması üretim ve resmi dağıtım sonrasında meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Nemeki, ilaç tabletlerinin içeriğine dair bilgi vermedi.

Geçen günlerde, sosyal medyada, İran'ın batı ve doğu bölgelerinde bazı ambalajlı keklerin içinden hapların çıktığını gösteren fotoğraflar paylaşılmıştı.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti Sağlık Müdürü Heruz Dehkan da ünlü kek üreticisi firmalardan birinin deposunda 30 bin adet, içinde hap olan şüpheli paket ele geçirildiğini ve söz konusu deponun mühürlendiğini duyurmuştu.

İran medyasında yer alan haberlerde ayrıca, Urumiye kentinde 18 öğrencinin söz konusu kekleri yemeleri nedeniyle zehirlendikleri belirtilmişti.

fahrettin koca, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığından uyarı: Uyuz tedavisini aksatmayın
Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı

Son Dakika Haberleri
18:38 Muğla fethiye'de ağaç kesimine tepki - Son Dakika
18:38 Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
18:38 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Son Dakika
18:37 Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithal' açıklaması - Son Dakika
18:27 Bulgaristan-Bansko'ya Erzurum çıkarması - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:44:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Sağlık Bakanı: "Ambalajlı keklerde ilaç olayı, toplumu endişeye sürüklemek için yapılmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]