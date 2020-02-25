İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11...
6 saat önce
İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:06 Kaynak: AA
İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu
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