İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11... - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11...

6 saat önce

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11..., System.String[]

İran Sağlık Bakanı Nemeki karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu

fahrettin koca, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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