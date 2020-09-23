İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'den yönetime "korona bütçesi" eleştirisi - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'den yönetime "korona bütçesi" eleştirisi

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yalnız bırakıldığını ve ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla virüsle mücadele için tahsis edilen 1 milyar dolarlık fonun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'den yönetime

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yalnız bırakıldığını ve ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla virüsle mücadele için tahsis edilen 1 milyar dolarlık fonun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Nemeki, 3 Ocak'ta ABD saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye hitaben Instagram hesabından paylaştığı mesajında, ülkede koronavirüsle mücadeledeki sorunları anlattı.

Virüsle mücadeleyi İran ile Irak arasında 1980-1988 arasında yaşanan savaşa benzeten Nemeki, Süleymani'ye hitaben, "Gittiğinde bizi uğursuz bir virüs yakaladı. Kutsal Savunma günlerindeki gibi siperler kurduk ve sağlık savunucuları olarak virüse saldırdık. Senin yanındakilere seslendik ancak yerin boştu. Burada olsaydın desteğinin ne kadar faydalı olacağını biliyorduk." diyerek virüsle mücadelede yetkililerden destek göremediğine işaret etti.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle virüsle mücadele sırasında dünyadan da yeterli destek göremediklerini buna karşılık ülkedeki sağlık çalışanlarının kendilerini feda ettiğini belirten Nemeki, "Bugün kalbim kırık. Bu amansız savaşın komutanı olarak tuhaf bir yalnızlık hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Nemeki mesajına şöyle devam etti:

"Yaklaşık 8 aydır ben ve ülke genelindeki tüm arkadaşlarımın sakin tek bir günü olmadı. Salgının özel yardım olmadan durdurulamayacağını feryat ederek söylememize rağmen kimse inanmıyor. Ben bugün sağlık cephesindeki askerlerimden utanıyorum. Onların talepleri ertelendi, depolarım boşaldı. Ağır bir sonbahar yaklaşıyor. Yeni bir saldırı dalgası oluşuyor. Rehber'in (Hamaney) Kalkınma Fonu'ndan virüsle mücadele için aktarılması için talimat verdiği 1 milyar dolardan aylardır küçük bir miktar dışında bir şey almadım. Bu fonu hangi daha önemli iş için kullandıklarını bilmiyorum."

Nemeki, bu zamana kadar halkı endişelendirmemek için adeta sessizlik orucu tuttuğunu ancak kendisinin dayanma gücünün de bir sınırı olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'den yönetime 'korona bütçesi' eleştirisi - Son Dakika

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