İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin...
7 saat önce
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, bugüne kadar ülke genelinde 47 korona virüs vak'asının tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, bugüne kadar ülke genelinde 47 korona virüs vak'asının tespit edildiğini açıkladı. - TAHRAN
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