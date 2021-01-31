İran Sağlık Bakanı: "Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz" - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı: "Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz"

31.01.2021 13:09
İran Sağlık Bakanı:

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Nemeki, Kirman kentindeki koronayla mücadele toplantısına katılarak, halkı Kovid-19 salgınının yeni dalgasına karşı uyardı.

İran Sağlık Bakanı Nemeki, "Ülkede Kovid-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde sağlık protokollerine uyulmaması halinde salgının yeni dalgasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyaran Nemeki, böyle bir durumda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanı: 'Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz' - Son Dakika


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