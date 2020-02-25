İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Harirçi, korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, korona virüsüne yakalandı.



İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda korona virüsüne yakalandığını söyleyerek, "Size korona virüsüne yakalandığını bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim" dedi. - TAHRAN