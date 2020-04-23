İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: "Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: 'Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz' - Son Dakika

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: "Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz"

6 saat önce

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde Korona virüs vakalarının düşmeye başladığını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi:

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, ülke genelinde Korona virüs vakalarının düşmeye başladığını söyledi.


İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Ahvaz kentinde bir sağlık merkezi ziyareti sonrası konuştu. İran Sağlık Bakanı Yardımıcı Herirçi, ülke genelinde sağlık taramalarının devam ettiğini belirterek, "Bazı eyaletlerde sağlık taramalarımız yüzde 80 ve yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bu sayede korona virüs vakalarını daha kesin ve hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz" dedi. Ülke genelinde Korona virüs vakalarında düşüş yaşandığını belirten Herirçi, "Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz" ifadesini kullandı.


Son 24 saat içerisinde Korona virüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke genelinde bin 30 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. - TAHRAN

İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:36 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı         
18:02
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 20:16:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Herirçi: "Hiçbir eyalette kırmızı seviyede değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]