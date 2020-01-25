İran Sağlık Bakanlığı: Desteğe hazırız

İran Sağlık Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası destek için hazır olduklarını duyurdu.

İran medyası, bakanlıkça yapılan açıklamayı duyurdu. Açıklamada depremzedelere yardım için acil durum ekiplerinin teyakkuzda olduğu; Türkiye'den talep gelmesi durumunda harekete geçileceği belirtildi.