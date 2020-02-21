İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip... - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip...

7 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip..., System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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