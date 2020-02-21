İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip...
7 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede 13 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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