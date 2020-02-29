İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü...
6 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN
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