İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona... - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN