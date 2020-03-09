İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona... - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona...

7 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona..., System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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