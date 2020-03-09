İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona...
7 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede Korona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, toplam vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN
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