İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka...
6 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 822'ye yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN
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