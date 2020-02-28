İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e... - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e...

6 saat önce

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e..., System.String[]

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN

Sağlık Bakanlığı, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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