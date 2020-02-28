İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e... - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı , korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN

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