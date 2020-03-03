İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise... - Son Dakika

İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise...

6 saat önce

İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı.

İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise..., System.String[]

İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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