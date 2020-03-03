Son Dakika › Güncel › İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise... - Son Dakika
İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise...
6 saat önce
İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
İran sağlık Bakanlığı, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN
Son Dakika Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti Son Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı