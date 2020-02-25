İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı

6 saat önce

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede yaşanan can kaybının 15 olduğunu açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs nedeniyle 15 kişinin öldüğünü açıkladı, System.String[]

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede yaşanan can kaybının 15 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede 31 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü aktaran Cihanpur, tespit edilen vaka sayısının 95'e çıktığını belirtti.

Cihanpur, diğer eyaletlerde virüs tespit edilen kişilerin Kum'dan gelenler ya da daha önce Kum'u ziyaret edenler olduğunu söyledi.

Okulların tatil edilmesinin halkın daha fazla yolculuk yapmasına yol açtığını dile getiren Cihanpur, bunun da virüsün Kum kentinden diğer yerlere yayılmasına sebep olduğunu ifade etti.

Virüs ile mücadele için en güvenli yerin evler olduğunu kaydeden Cihanpur, zorunlu olmayan şehir içi ve şehirler arası yolculukların yapılmaması uyarısında bulundu.

İran medyasında ölü sayısı sabah saatlerinde 16 olarak verilmişti.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclis'e sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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