İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu yerlerde yeniden kısıtlama istiyor - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu yerlerde yeniden kısıtlama istiyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Hakdost, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu yerlerde kısıtlamaların geri getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu yerlerde yeniden kısıtlama istiyor, System.String[]

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Ekber Hakdost, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüksek olduğu yerlerde kısıtlamaların geri getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı da olan Hakdost, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 vakalarında kaydedilen artışa dikkati çekti.

Test sayısındaki artış ve kısıtlamaların kaldırılmasına bağlı olarak vaka sayılarının da arttığını belirten Hakdost, " Sağlık Bakanlığı, bilinçli bir şekilde kurallara uyulmasının sağlanması için sosyal kısıtlamaların geri getirilmesini talep ediyor." dedi.

Salgının halk için normalleştiğini, bireysel temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını dile getiren Hakdost, bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Hakdost, "Kısıtlamaların geri getirilmesi için acil ve ciddi kararlar alınmalı. Halkın sağlık kurallarına riayet etmesini sağlayacak kararlar. Serbestlikler de insanların sosyal mesafe kuralına riayet edecekleri şekilde belirlenmeli." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, vaka sayısı ve riskin yüksek olduğu yerler için kontrollü kısıtlamaların daha sıkı şekilde uygulanmasını istediğini aktaran Hakdost, şunları kaydetti:

"Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi sert uygulamalar ve karantina talep etmiyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı olarak salgının önlenmesi için getirilecek akıllıca kısıtlamaların daha ciddi bir şekilde uygulanmasını istiyoruz."

Hürmüzgan'da can kaybı 4 katına çıktı

Öte yandan İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Ferşidi, eyalette kaydedilen toplam vefat sayısının son bir ayda 4 katına çıktığını söyledi.

Virüsün ülkede ilk kez gürüldüğü 19 Şubat'tan 21 Mayıs'a kadar geçen zamanda eyalette 32 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetttiğini aktaran Ferşidi, ancak son bir ayda yaşanan hızlı artışla Hürmüzgan'daki toplam can kaybının 132'ye yükseldiğini belirtti.

Ferşidi, eyalette son 24 saatte 12 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, hastanelerde tedavi gören 22 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:21 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İran Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vakalarının yüksek olduğu yerlerde yeniden kısıtlama istiyor - Son Dakika Dünya

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