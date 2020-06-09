İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğüne atama - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğüne atama

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü olarak Sima Sadat Lari'nin atandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğüne atama, System.String[]

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü olarak Sima Sadat Lari'nin atandığını duyurdu.


İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, korona virüs sürecinde Sağlık Bakanlığının sözcülüğünü yapan Kiyanuş Cihanpur'a çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, göreve Sima Sadat Lari'nin atandığını açıkladı. Nemeki, yeni Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sadat Lari'nin Bakanlığın yürütme birimleri ile hızlı çalışan ve olayları siyasileştirmeyen bir isim olduğunu belirtti.


Sağlık Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan her türlü açıklama ve yorumun, Bakanlığa ve Bakana ait olduğunu belirten Nemeki, sözcülük makamıyla Bakanlık arasında uyum olması gerektiğini söyledi. - TAHRAN

İran, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran Sağlık Bakanlığı Sözcülüğüne atama - Son Dakika

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