İran Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka...
6 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka sayısının ise 3 bin 513'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:34 Kaynak: İHA
İran Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, vaka sayısının ise 3 bin 513'e yükseldiğini açıkladı. - TAHRAN
Son Dakika İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Moskova'daki İdlib zirvesi devam ederken İran destekli gruplar, bölgeye 400 terörist daha gönderdi İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı