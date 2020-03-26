İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in "koronavirüsle ilgili açıklamalarına" yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in 'koronavirüsle ilgili açıklamalarına' yalanlama - Son Dakika

İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in "koronavirüsle ilgili açıklamalarına" yalanlama

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in "İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" iddiasını yalanladı.

İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in "İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" iddiasını yalanladı.

Video konferans aracılığıyla Fars Haber Ajansına konuşan Reisi, "Koronavirüs İran'a Çin'den geldi. Ülkedeki bazı medya organları Kovid-19'u iki kısım olarak göstermeye çalışıyor. İran'daki Kovid-19'la diğer ülkelerdeki Kovid-19 farklıymış gibi. Bu Kovid-19 Çin'de de İran'da da aynı." ifadelerini kullandı.

Hamaney, 22 Mart Pazar günü İran devlet televizyonunda yayınlanan Nevruz konuşmasında, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş."

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 77'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 27 bin 17 olduğunu açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:50 Kaynak: AA

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