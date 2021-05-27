İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi - Son Dakika

İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi

27.05.2021 13:15
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi, System.String[]

İran Şahı'nın 1966'da Romanya'nın Komünist Lideri Nikolai Çavuşesku'ya hediye ettiği otomobilin bugün açık artırmaya çıkacağı öğrenildi. 4.900 dolardan açık artırmaya sunulacak olan otomobil için yüzlerce teklif yapıldı.

İran Şahı Rıza Pehlavi'nin 1966'da gerçekleştirdiği Romanya ziyareti sırasında ülkeyi Komünist bir rejimle yöneten Nikolai Çavuşesku'ya hediye ettiği otomobil açık artırmaya çıkıyor.

YÜZLERCE KİŞİ TEKLİF VERDİ

Bugün Bükreş'te düzenlenecek açık artırmaya büyük bir ilgi olurken, İran Ulusal Şirketi tarafından üretilen ilk otomobil olma özelliğindeki Paykan Hillman Hunter model araç için yüzlerce kişinin teklif verdiği belirtildi.

İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak için yüzlerce kişi yarışa girdi

İRANLILARDAN YIOĞUN İLGİ

İngiliz The Reuters haber ajansı bu otomobilin İran için ulusal bir önemi olduğunu açıklarken, müzayede evinde görevli Alina Panico, "Çok büyük bir ilgi var. 100'den fazla teklif geldi. Romanya'da yaşayan otomobil meraklıları bir yana bu ulusal sembolü ülkelerine götürmek isteyen çok sayıda İranlı da bulunuyor" dedi.

AÇIK ARTIRMA 4.900 DOLARDAN BAŞLAYACAK

54 beygir gücündeki limuzin, saatte 145 kilometre hıza çıkabiliyor. Açık artırmanın 4.900 dolardan başlayacağı açıklanırken bu fiyatın çok yukarılara çıkabileceği belirtildi.

İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi

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Son Dakika Ekonomi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi - Son Dakika Ekonomi


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