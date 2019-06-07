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İran sahilinde yangın

49 dakika önce

İran'da Nahl Taki limanında çıkan yangında 5 yük gemisinin yangından etkilendiği açıklandı.

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İran'da Nahl Taki limanında çıkan yangında 5 yük gemisinin yangından etkilendiği açıklandı.

İran'ın Buşehr eyaletinin Asuleye şehrine bağlı Nahl Taki limanında yangın çıktı. İskele kenarında bulunan yük gemilerinin çıkan yangından etkilendiği belirtildi. İran'da öğlen saatlerinde yaşanan yangında, 5 yük gemisinin yangından etkilendiği açıklandı. Asuluye valiliğinden yapılan açıklamada, Nahl Taki limanında yaşanan yangın nedeniyle 2 yük gemisinde yüzde 30 ve 70 arasında hasarın oluştuğu ve 3 yük gemisinin ise tamamen yandığı belirtildi. Limanda bulunan diğer gemilerin güvenli bir bölgeye nakledildiği belirtilirken, yangının yerel saatle 15.00'te söndürüldüğü belirtildi.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Tahl Taki limanında çıkan yangına ilişkin yaralıların olduğu bildirildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralıların sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi henüz verilmedi. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
İran, 3. Sayfa
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