İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı - Son Dakika

İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı

7 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda beyin hasarı gördüğü tespit edilen ABD askerlerinin sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı, System.String[]

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda beyin hasarı gördüğü tespit edilen ABD askerlerinin sayısının 34'e yükseldiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "34 askere beyin sarsıntısı ve Travmatik Beyin Hasarı teşhisi konuldu." dedi.

Daha önce Almanya'ya sevk edilen 8 askerin ABD'ye nakledildiğini belirten Hoffman, "Bu sabah vardılar. ya Walter Reed askeri hastanesinde veya kendi birliklerinin bulunduğu hastanelerde tedavi görecekler. 9 personel Almanya'ya sevk edilmişti, tedavileri orada devam ediyor. 1 asker tedavi için Kuveyt'e nakledilmişti. Tedavisi tamamlanıp Irak'taki görevine döndü. 16 asker ise Irak'ta kaldı, gerekli tedavilerden sonra görevlerine geri döndü." ifadelerini kullandı.

Hoffman, ABD'ye nakledilen askerlerin geçirdiği rahatsızlıkların diğerlerine göre daha ağır olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakırken Almanya'daki askerlerin de ABD'ye getirilme durumunun önümüzdeki süreçte belli olacağını kaydetti.

CENTCOM daha önce bu sayıyı 11 olarak açıklamıştı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Patriot kararı CENTCOM Komutanında

ABD'nin İran saldırılarına karşı Irak'a Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya ise Hoffman, tüm seçeneklerin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanının yetkisine verildiğini ancak bu konuda kararın CENTCOM Komutanlığınca verileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor
Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran "Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı 34'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]