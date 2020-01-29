İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı - Son Dakika

İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı

58 dakika önce

İran'ın 8 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki El Esed üssüne düzenlediği saldırıdan sonra, Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan Amerikan askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.

İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı, System.String[]

İran'ın 8 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki El Esed üssüne düzenlediği saldırıdan sonra, Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan Amerikan askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell, yaptığı yazılı açıklamada, "Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan asker sayısı bugün itibariyle 50 oldu." bilgisini verdi.

Yarbay Campbell, 50 askerden 31'inin göreve geri döndüğünü ifade ederken, diğer askerlerin Almanya'ya sevk edildiğini kaydetti.

Daha önce, Almanya'ya sevkedilen 8 asker geçen hafta ABD'ye tedavi için gönderilmişti. 9 askerin ise Almanya'da tedavileri sürüyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı El-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Gül ve Binali Yıldırım, Olçok ailesinin cenaze töreninde bir araya geldi
Trump'ın savaşı bitireceğiz dediği anlaşma sonrası Filistinliler sokağa döküldü Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 06:20:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]