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İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi
6 saat önce
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın, 8 Ocak'ta Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarında travmatik beyin hasarı geçiren asker sayısının 64'e yükseldiğini duyurdu
İran'ın, 8 Ocak'ta Irak'taki Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarında travmatik beyin hasarı geçiren asker sayısı 64'e yükseldi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıklamasında, "Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan asker sayısı şu anda 64" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:22
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