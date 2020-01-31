İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi - Son Dakika Dünya

İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın, 8 Ocak'ta Irak'ta Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarında travmatik beyin hasarı geçiren asker sayısının 64'e yükseldiğini duyurdu

İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi, System.String[]

İran'ın, 8 Ocak'ta Irak'taki Amerikan askerlerinin konuşlu bulunduğu üslere düzenlediği füze saldırılarında travmatik beyin hasarı geçiren asker sayısı 64'e yükseldi.


ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) açıklamasında, "Travmatik Beyin Hasarı (TBH) teşhisi konulan asker sayısı şu anda 64" denildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi
Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran saldırısında beyin travması geçiren ABD askeri sayısı 64'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]