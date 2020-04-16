İran, salgın nedeniyle tahliye ettiği PKK'lı teröristi Türkiye'ye teslim etti - Son Dakika

İran 'da girdiği çatışmada yakalanarak, cezaevine konulan Argeş kod adlı F.D. koronavirüs salgını nedeniyle tahliye edildi. Ardından da Hakkari sınırında, Türk güvenlik güçlerine teslim edildi.

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Koronavirüs sadece akciğerlere değil, kalbe ve böbreklere de zarar veriyor