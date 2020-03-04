İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden İran'da üst düzey bir isim daha kötü haberi verdi. İran Sanayi, Maden ve ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'da da etkisini artıyor. Ülkede neredeyse her gün bir bakan veya milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkıyor.

SANAYİ, TİCARET BAKANI DA HABERİ VERDİ

Bugüne kadar 77 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 2 bin 336 kişinin virüse yakalandığı İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı da koronavirüse yakalandığını açıkladı.