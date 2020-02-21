İran sandık başında... Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran sandık başında... Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı - Son Dakika Dünya

İran sandık başında... Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

7 saat önce

İran'da 11. Dönem Parlamento seçimleri için sandık başında.

İran sandık başında... Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı, System.String[]

İran'da 11. Dönem Parlamento seçimleri için sandık başında. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de İran İçişleri Bakanlığı'nda oyunu kullandı.

Bugün akşam saat 17.30'a kadar devam edecek oy kullanma sürecinde seçim listelerinde yaklaşık 58 milyon seçmen bulunuyor.

İran Parlamentosunda 290 sandalyenin sahiplerinin belirleneceği seçimde, genel olarak halkın değişim için beklentisinin düşük olması sebebiyle katılım az olacağı öngörülüyor. İran halkı 11'inci parlamento seçimlerinin yanı sıra Uzman Meclisi için de oy kullanıyor. Tahran başta olmak üzere oy kullanılacak ve milletvekili seçilecek diğer eyaletler arasında Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletleri de bulunuyor.


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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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