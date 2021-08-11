İran: Şanghay İşbirliği Örgütüne katılmamızın önündeki engeller kalktı - Son Dakika

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üyeliğinin önündeki siyasi engellerin kalktığını belirtti.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede Afganistan, Suriye ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Şemhani, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliğinin önündeki siyasi engeller kalktı. Teknik formalitelerin ardından İran'ın üyeliği kesinleşecek. Güzel haber."

İlk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından "Şanghay Beşlisi" adıyla başlayan birliktelik, 2001'de Özbekistan'ın da katılmasının ardından adını Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değiştirmişti. Geçen sürede dünya ekonomisi üzerinde etkinliğini hızla artıran ŞİÖ, 9 Haziran 2017'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirvede Pakistan ve Hindistan'ın tam üyeliğinin onaylanmasıyla gücünü artırdı.