İran: Savaşı başlatan taraf olmayacağız
7 saat önce
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." dedi
İran Dışişleri Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53
Muhammed Cevad Zarif, "Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." dedi.
Başkent Tahran
'daki dışişleri binasında Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zarif, bölgedeki sorunların sebebinin İsrail
ve ABD
olduğunu söyledi.
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