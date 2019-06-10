Son Dakika Haberleri: İran: Savaşı başlatan taraf olmayacağız
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İran: Savaşı başlatan taraf olmayacağız

7 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." dedi

İran: Savaşı başlatan taraf olmayacağız, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Biz hiç bir savaşı başlatan taraf olmadık ve olmayacağız. Ama bize savaş açan bir ülke de savaşı bitiren taraf olmayacaktır." dedi.

Başkent Tahran'daki dışişleri binasında Alman mevkidaşı Heiko Maas'la ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zarif, bölgedeki sorunların sebebinin İsrail ve ABD olduğunu söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 
İran, Dünya
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