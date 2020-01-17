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İran Savunma Bakanı: Amerika İran'ın füze gücü karşısında teslim oldu
6 saat önce
İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Amerika'nın İran'ın füze gücü karşısında teslim olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:39 Kaynak: DHA
İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Amerika'nın İran'ın füze gücü karşısında teslim olduğunu söyledi.
Fars haber ajansı, General Hatemi'nin askeri akademide subay adaylarına hitabındaki konuşmasını paylaştı. Hatemi, Süleymani'nin ölümü, İran'ın Ayn-el Esed üssünü füze saldırısı ve Ukrayna yolcu uçağının düşmesinin titizlikle irdelenmesi gerektiğini; bu gelişmelerin aynı eksen doğrultusunda yaşandığını belirtti.
Hatemi, askeri üsse yönelik füze saldırıları sonrası ABD'nin İran'ın kesin kararlılığını gördüğünü ve İran'ın gücü karşısında teslim olduğunu söyledi.
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