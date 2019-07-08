Son Dakika Haberleri: İran Savunma Bakanı Hatemi'den İngiltere'nin İran petrol gemisini alıkoymasına sert tepki
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İran Savunma Bakanı Hatemi'den İngiltere'nin İran petrol gemisini alıkoymasına sert tepki

46 dakika önce

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İngiltere'nin ülkesine ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koymasını tehdit edici ve yanlış bir eylem olduğunu ifade etti

İran Savunma Bakanı Hatemi'den İngiltere'nin İran petrol gemisini alıkoymasına sert tepki, System.String[]
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İngiltere'nin ülkesine ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koymasının tehdit edici ve yanlış bir eylem olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz perşembe günü, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'taki özerk yönetim, Suriye rejimine ham petrol taşıyan bir gemiye, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle el koymuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:52 
İngiltere, İran, Dünya
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