İran Savunma Bakanı Hatemi'den İngiltere'nin İran petrol gemisini alıkoymasına sert tepki
46 dakika önce
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İngiltere'nin ülkesine ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koymasını tehdit edici ve yanlış bir eylem olduğunu ifade etti
İran
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:52
Savunma Bakanı Emir Hatemi, İngiltere
'nin ülkesine ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı
'nda el koymasının tehdit edici ve yanlış bir eylem olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz perşembe günü, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'taki özerk yönetim, Suriye
rejimine ham petrol taşıyan bir gemiye, Avrupa Birliği
'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle el koymuştu.
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