İran Savunma Bakanı Hatemi: "İntikam alacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Savunma Bakanı Hatemi: 'İntikam alacağız' - Son Dakika

İran Savunma Bakanı Hatemi: "İntikam alacağız"

6 saat önce

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İran, Süleymani suikasti için ezici intikam alacak" dedi.

İran Savunma Bakanı Hatemi:

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İran, Süleymani suikasti için ezici intikam alacak" dedi.


İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran Savunma Bakanı Amir Hatami de intikam alınacağını açıklayarak, "İran, Süleymani suikasti için ezici intikam alacak" dedi. Hatami, "Süleymani'nin adaletsiz suikasti için ezici bir intikam alınacak. Suikastten sorumlu olan herkesin intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
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