İran Savunma Bakanı: Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse karşılık veririz - Son Dakika
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İran Savunma Bakanı: Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse karşılık veririz

6 saat önce

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" dedi.

İran Savunma Bakanı: Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse karşılık veririz, System.String[]

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" dedi.

İran Mehr ajansı, bugün düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanı Hatemi'nin burada yaptığı konuşmada, "İran halkı hiçbir zaman emperyalizm cephesine boyun eğmeyip, başarıyla bütün sorunların üstesinden gelecektir" dediğini duyurdu. Ajans Hatemi'nin "Sınır güvenliğimiz ihlal edilirse veya İslami Devrim değerleri çiğnenirse sert bir tepkiyle karşılık veririz" diye konuştuğunu duyurdu.


Muhammed Hatemi, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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