Son Dakika Haberleri: İran Savunma Bakanlığı çalışanı CIA ajanı olduğu gerekçesiyle idam edildi
Son Dakika Dünya Haber

İran Savunma Bakanlığı çalışanı CIA ajanı olduğu gerekçesiyle idam edildi

26 dakika önce

İran Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

İran Savunma Bakanlığı çalışanı CIA ajanı olduğu gerekçesiyle idam edildi, System.String[]
İran Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

İran Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumundan yapılan açıklamada, CIA ve ABD için casusluk yaptığı suçlamasıyla idamına karar verilen Celal Haci Zevar'ın cezasının, Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec'de bulunan Recai Şar Cezaevi'nde infaz edildiği bildirildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:23 
İran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada İran medyasında 'tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var' iddiası Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 21:49:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Savunma Bakanlığı çalışanı CIA ajanı olduğu gerekçesiyle idam edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]