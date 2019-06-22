İran Savunma Bakanlığı çalışanı CIA ajanı olduğu gerekçesiyle idam edildi
26 dakika önce
İran Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:23
Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı
(CIA) için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.
İran Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumundan yapılan açıklamada, CIA ve ABD için casusluk yaptığı suçlamasıyla idamına karar verilen Celal Haci Zevar'ın cezasının, Tahran
'ın kuzeybatısındaki Kerec'de bulunan Recai Şar Cezaevi'nde infaz edildiği bildirildi.
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