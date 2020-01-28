İran Shahed 129 UAV SİHA'sı acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Shahed 129 UAV SİHA'sı acil iniş yaptı - Son Dakika

İran Shahed 129 UAV SİHA'sı acil iniş yaptı

6 saat önce

İran'a ait Shahed 129 UAV modeli Silahlı İnsansız Hava Aracı Huzistan bölgesinde acil iniş yaptı.

İran Shahed 129 UAV SİHA'sı acil iniş yaptı, System.String[]

İran'a ait Shahed 129 UAV modeli Silahlı İnsansız Hava Aracı Huzistan bölgesinde acil iniş yaptı.

Araç etrafında güvenlik önlemi alınırken İran yerel medyası, SİHA'nın neden acil iniş yaptığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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SİHA'nın etrafında toplanan yerel halktan görüntüler


İnsansız Hava Aracı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:17 Kaynak: DHA
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