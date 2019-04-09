Son Dakika Haberleri: İran Silahlı Kuvvetleri ABD'yi Uyardı

İran Silahlı Kuvvetleri ABD'yi Uyardı

14 dakika önce

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD tarafından Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınmasına ilişkin yayımladığı bildiride ABD'yi uyararak, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü ile mücadelede geri adım atmayacağız" tehdidinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri ABD'yi Uyardı, System.String[]
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD tarafından Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınmasına ilişkin yayımladığı bildiride ABD'yi uyararak, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü ile mücadelede geri adım atmayacağız" tehdidinde bulundu.İran Düzenin Yararını Belirleme Kurulu Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise açıklamasında, "Sayın Trump, ABD donanmasına söyle, Devrim Muhafızları gemilerinin yanından geçmesinler" ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü sınıfına sokması kınanırken, alınan bu kararın doğuracağı sonuçlar için ABD'ye uyarı yapıldı. Bildiride, ABD'nin macera peşinde olan cani bir devlet olduğu ve bölgedeki terör örgütlerini desteklediği belirtilerek, "ABD çocuk katili İsrail rejimini bölgede korumak adına Irak, Suriye ve Afganistan'da DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerini desteklemekte. DEAŞ, ABD'nin bölgede terör örgütleri ile ilişkisini gösteren iyi bir örnektir" ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları'nın İran Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduğuna yer verilen bildiride, "Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'de iki ülkenin daveti üzerine DEAŞ terörü ile mücadele etmiştir. DEAŞ terör örgütüne vurulan darbeler ile ABD büyük bir yenilgi aldı" denildi.

Bildirinin son bölümününde, Devrim Muhafızları'nın CENTCOM terör örgütü ile mücadelede geri adım atmayacağı ifade edildi.

"Devrim Muhafızları gemilerinin yanından geçmesinler"

İran Düzenin Yararını Belirleme Kurulu Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai, Devrim Muhafızları'nın Fars Körfezi'nde Amerikan gemilerini vurabileceğini ima etti. Rızai, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyararak, "Sayın Trump, ABD donanmasına söyle, Devrim Muhafızları gemilerinin yanından geçmesinler" ifadesini kullandı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:04 Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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