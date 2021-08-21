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İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor - Son Dakika

İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor

21.08.2021 22:47

İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.

İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler, 7/24 esaslı nöbet tutuyor. Son günlerde özellikle gece karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor.

TESPİT EDİLEN YASA DIŞI GEÇİŞE ANINDA MÜDAHALE

Van'ın Özalp ilçe sınırlarında gece saatlerinde devriye yapan zırhlı aracın termal kamerasına yasa dışı geçiş tespit edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mehmetçik, olay bölgesine giderek geçişleri anında durdurdu.

Sınır bölgesinde Mehmetçiğin yanı sıra, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları görev alıyor. Öte yandan bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)

İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor
İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor

Mehmetçik, Hakkari, İran, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor - Son Dakika


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