İran Sınır Kapıların Son Durumu - Son Dakika

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi gümrüklerdeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İran- Irak Çazabe, Şalamçe sınır kapılarının yolcu giriş çıkışına kapalı olduğunu ve Tamarçin sınır kapısının da 2 hafta yolcu giriş çıkışına kapalı olacağını ancak TIR geçişlerinin İran- Afganistan Doğarun Gümrük Kapısı hariç (Doğarun Sınır Kapısında 1 hafta önce yaşanan patlama hadisesi nedeniyle) tüm gümrüklerden normal bir şekilde yapıldığını bildirmiştir.

Latifi Afganistan tarafından uygulanan kısıtlamalar sebebiyle Mahirud sınır kapısında yoğunluk yaşandığını açıklamıştır.

Kaynak: ISNA Haber Ajansı, 21 Şubat 2021