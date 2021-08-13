Üye Girişi
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor - Son Dakika

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor

13.08.2021 11:52
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor, System.String[]

Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Van'da, İran sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, "hudut namustur" şiarıyla hem yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi hem de teröristlerin sızmasının engellenmesi için gece gündüz görev yapıyor.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının yasa dışı faaliyetlere kapatılması için yürütülen modüler duvar ve gözetleme kulesi yapımı ile hendek kazma çalışmaları devam ediyor.

Sınır boyunda özellikle düzensiz göçmenlerin İran üzerinden Türkiye'ye girişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan modüler duvar çalışmalarında birinci etabın 5 kilometrelik bölümünde montajı tamamlayan ekipler, ilk etabının bu yıl tamamlanması için aralıksız çalışıyor.

Bölgeye gelen Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri de duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor.

Ardından yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor.

Sınırdaki geçişlerin tamamen kesilmesi için şu ana kadar 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde 110 kilometre hendek kazıldı ve çıkış noktalarına jiletli teller döşendi.

Takviye birlikler güç kattı

Bölgede 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı 9 tabur, 44 karakolda görev yapan askerler, devriye ve gözetleme faaliyetleriyle İran sınırında güvenliği sağlamak için mücadele veriyor.

Bölgede alınan önlemlere destek vermeleri amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 keşif, 2 komando bölüğü, Jandarma Genel Komutanlığından 3 bölük ve bir tabur ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi zırhlı araçlarıyla bölgeye gönderildi.

Güvenlik korucularının da görev aldığı bölgede fedakarca çalışan güvenlik güçleri, tüm teknolojik imkanları kullanarak Van-İran sınırını 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Tüm birimlerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarla en küçük bilgiyi değerlendiren, İHA, SİHA, drone ve helikopterle bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik güçleri, düzenledikleri başarılı operasyonlarla da göç hareketliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Sınır hattının güvenliğini sağlamak için güvenlik güçleri, bu yıl 69 bin 156 düzensiz göçmenin sınır hattından geçişini engelledi, yasa dışı geçişleri organize eden 904 organizatörü gözaltına aldı.

Kent merkezinde de göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, kaçak yabancı uyrukluların barındırıldığı "şok evleri" diye tabir edilen 80 metruk yapının yıkılmasını sağladı. Böylelikle bu evlerde kalan 5 bin 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor
İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor

Güvenlik güçleri, Jandarma, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi 11:59 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu 11:41 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı 11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı 09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:57 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi         
12:13
Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu         
12:01
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize         
11:58
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı         
11:22
28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı 28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı         
11:14
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 12:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement