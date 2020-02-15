İran sınırında 13 düzensiz göçmenin donduğu ihbarı - Son Dakika

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İran sınırında 13 düzensiz göçmenin donduğu ihbarı
18 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girerken dondukları ihbarı alınan 13 düzensiz göçmen için bölgeye ekip gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
Van'ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girerken dondukları ihbarı alınan 13 düzensiz göçmen için bölgeye ekip gönderildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donduğu yönündeki ihbar üzerine bugün bölgeye AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik ekibin sevk edildiği belirtildi. Sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen ekibin, hava şartlarının uygun olması durumunda arama tarama faaliyetleri başlatacağı bildirildi.
(İHA)
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