İran sınırında 13 düzensiz göçmenin donduğu ihbarı - Son Dakika
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İran sınırında 13 düzensiz göçmenin donduğu ihbarı

18 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girerken dondukları ihbarı alınan 13 düzensiz göçmen için bölgeye ekip gönderildi.

İran sınırında 13 düzensiz göçmenin donduğu ihbarı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girerken dondukları ihbarı alınan 13 düzensiz göçmen için bölgeye ekip gönderildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donduğu yönündeki ihbar üzerine bugün bölgeye AFAD ve UMKE'den oluşan 13 kişilik ekibin sevk edildiği belirtildi. Sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen ekibin, hava şartlarının uygun olması durumunda arama tarama faaliyetleri başlatacağı bildirildi.

(İHA)

Çaldıran, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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