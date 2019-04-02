Son Dakika Haberleri: İran Sınırında 132 Kaçak Göçmen Yakalandı

İran Sınırında 132 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 132 kaçak göçmen yakalandı.

İran Sınırında 132 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 132 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında devriye görevi sırasında, Sarısu mevkiinde bir grubun ilerlediğini fark etti. Yapılan kontrollerde 132 kişinin yurda yasadışı yollarda giriş yaptıkları ve bu kişilerin Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirlendi. Jandarmaya götürülen yabancı uyruklu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:29 Kaynak: DHA

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