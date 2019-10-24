Son Dakika Haberleri: İran sınırında 2 ceset bulundu
Son Dakika Güncel İran sınırında 2 ceset bulundu

İran sınırında 2 ceset bulundu

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuğa ait 2 ceset bulundu.

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Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuğa ait 2 ceset bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Özpınar Mahallesi yakınlarında ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, biri 4 yaşında kız çocuğu, diğeri 30 yaşlarında erkek cesedinin düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Başkale, İran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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