İran sınırında 2 ceset bulundu
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuğa ait 2 ceset bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuğa ait 2 ceset bulundu.
İlçenin İran sınırındaki Özpınar Mahallesi yakınlarında ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, biri 4 yaşında kız çocuğu, diğeri 30 yaşlarında erkek cesedinin düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.
Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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