İran sınırında 3 düzensiz göçmen donarak öldü - Son Dakika

İran sınırında 3 düzensiz göçmen donarak öldü
26.11.2020 15:10
İran sınırında 3 düzensiz göçmen donarak öldü Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir hafta arayla donarak yaşamını yitirmiş 3 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.
İran sınırında 3 düzensiz göçmen donarak öldü
VAN - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında bir hafta arayla donarak yaşamını yitirmiş 3 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda bir hafta arayla 3 erkek cesedi bulunarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Donarak öldükleri değerlendirilen düzensiz göçmenlerin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Geçen yıl da aynı bölgede karların erimesiyle birlikte çok sayıda düzensiz göçmenin cesedi bulunmuştu.
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