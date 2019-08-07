İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
'ın Çaldıran
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi'nin İran
İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldı. - VAN
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