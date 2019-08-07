Son Dakika Haberleri: İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İran sınırında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çaldıran ilçesine bağlı Yücelan Mahallesi'nin İran İslam Cumhuriyeti sınır hattından yasadışı yollarla giriş yapmaya çalışan şüpheli şahıslara yönelik yapılan müdahale sonucunda 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçildi. Olayla ilgili olarak araştırma ve soruşturma işlemi başlatıldı. - VAN
Çaldıran, İran, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:22 Kaynak: İHA
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