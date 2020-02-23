İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4)

13 dakika önce

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDIİran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı.

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4), System.String[]

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı. Bazıları da hasar gördü. Evleri yıkılanlar gözyaşı döktü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi.Behçet DALMAZ/VAN,


Başkale, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
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