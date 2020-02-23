İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika

GELENLER MAHALLESİ'NDE ÇOK SAYIDA EV YIKILDI

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesi Gelenler Mahallesi'nde çok sayıda ev yıkıldı. Bazıları da hasar gördü. Evleri yıkılanlar gözyaşı döktü. Mahallede, ahırların yıkılması sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da enkaz altında kaldığı bildirildi.Behçet DALMAZ/VAN,