İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (5) - Son Dakika

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (5)

6 saat önce

VALİ BİLMEZ: DEPREMDE 8 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDIVan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 8 kişi hayatını kaybetti (5), System.String[]

VALİ BİLMEZ: DEPREMDE 8 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, depremin yaşandığı Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.Vali Bilmez, "Can kaybının yaşanmasına neden olan bir hasar meydana gelmiştir. Az önce AFAD, Jandarma, Çevre Şehircilik Müdürlerimizle birlikte hava yoluyla depremin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunduk. En çok can kaybı Özpınar Mahallesi'nde yaşandı. Şu an ordayız. Şu anda köylerde enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı, her 4 köyümüzde de yıkımlar gerçekleşmiştir. Özpınar köyünde 4'ü çocuk, 3'ü yetişkin ve Güvenli köyünde de 1 kişi olmak üzere toplam 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye sevk edilen 18 vatandaşımız mevcuttur. Özellikle bu bölge hayvancılıkla uğraşıyor. Ahırların daha çok zarar gördüğünü tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 18 yaralımız da hastaneye ulaştırılmıştır. Hepimizi geçmiş olsun, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağılığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılalara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Köylerimiz elbirliği ile birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalışıyorlar" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
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