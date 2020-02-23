İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti (6) - Son Dakika

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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti (6)
6 saat önce
ARTÇILAR DEVAM EDİYORİran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:19 Kaynak: DHA
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Bu depremin ardından saat 14.01'e kadar, büyüklükleri 1.8 ile 4.3 arasında değişen 29 artçı deprem oldu.
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