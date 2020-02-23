İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı - Son Dakika
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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı

6 saat önce

İRAN'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre iller sallandı, System.String[]

İRAN'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde deprem, yoğun olarak hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasara yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy şehri olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.22 kilometre derinliğinde olan deprem, merkez üssüne 4,75 kilometre mesafedeki, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yoğun şekilde hissedildi. Deprem, Hakkari'nin yanı sıra sınır iller Iğdır, Kars ve Ağrı ile Van'da da hissedildi. Yüksekova'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:25 Kaynak: DHA
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